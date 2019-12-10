Маме, чей двухгодовалый малыш погиб в страшной аварии, выплатят 400 тысяч

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-10T10:12:19+03:00

Двухгодовалых малыш погиб, а его мама и ее сожитель получили тяжелые травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В начале февраля 2016 года на 7-ом километре трассы Белоярский – Асбест произошло страшное ДТП, в результате которого погиб двухгодовалых малыш, а его мама и ее сожитель получили тяжелые травмы. Все трое находились в машине Mercedes-Benz, виновником признали женщину-водителя Volvo.

По решению суда виновницу отправили на год в колонию-поселение и лишили прав на три года. Тогда же был удовлетворен иск и взыскана компенсация морального вреда в пользу мамы ребенка – 500 тысяч, а в пользу папы – 200 тысяч.

- В этом году пара официально поженилась и решила обратиться в Асбестовский горсуд с требованием выплатить каждому из них, считавшихся потерпевшими, по 400 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако решение было удовлетворено частично – с виновницы ДТП взыскали по 200 тысяч в пользу каждого из пострадавших. Его пытались оспорить в Свердловском областном суде, но, в итоге, оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU