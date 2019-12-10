Перекроют дорогу на пять дней: на трассе Екатеринбург – Пермь будут ремонтировать мост

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-10T09:55:45+03:00

Дорогу закроют с 13 по 19 января 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, на 331-ом километре, будут капитально ремонтировать мост. В связи с этим на пять дней дорогу закроют – с 13 по 19 января 2020 года.

- Проезд будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-ом километре, при возникновении заторов есть альтернативный проезд через Московский тракт, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Фото: пресс-служба Уралуправтодора

Для левых поворотов в поселках Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 337 и 317 километрах трассы Р-242.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за новыми знаками. А также соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU