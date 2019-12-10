Перекроют дорогу на пять дней: на трассе Екатеринбург – Пермь будут ремонтировать мост
На трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург, на 331-ом километре, будут капитально ремонтировать мост. В связи с этим на пять дней дорогу закроют – с 13 по 19 января 2020 года.
- Проезд будет осуществляться по съездам ремонтируемой транспортной развязки на 332-ом километре, при возникновении заторов есть альтернативный проезд через Московский тракт, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Для левых поворотов в поселках Новоалексеевское и Чусоводстрой предусмотрены объезды через развязки на 337 и 317 километрах трассы Р-242.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за новыми знаками. А также соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU