2019-12-10T09:43:20+03:00
Общество

В 2020 году Свердловское правительство даст больше денег медикам и спорту

Сегодня в Заксобрании утвердили бюджет на будущий год
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сегодня в Заксобрании утвердили бюджет на будущий годСегодня в Заксобрании утвердили бюджет на будущий годФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня депутаты Заксобрания сформировали окончательный бюджет на 2020 год и на плановый период. Доходы составят 267,2 миллиарда, расходы – 296,6 миллиардов рублей. На соцсферу в следующем году планируют потратить 194 миллиарда, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Из этих денег 1,5 миллиарда выделят на строительство спортивных объектов, домов культуры, школ, газификацию. Еще 107 миллионов – на развитие подстанций скорой помощи. 146 миллионов – на развитие спорткомплекса «Гора Белая».

Среди основных задач, которые были поставлены губернатором Куйвашевым, была подготовка к 300-летию Екатеринбурга (включая трамвайную ветку в Верхнюю Пышму) и Нижнего Тагила. На юбилей столицы Урала планируют потратить 11,5 миллиардов рублей, на юбилей его города-спутника – 2,1 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24