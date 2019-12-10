В 2020 году Свердловское правительство даст больше денег медикам и спорту

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-10T09:43:20+03:00

Сегодня в Заксобрании утвердили бюджет на будущий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Заксобрании утвердили бюджет на будущий год

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Сегодня депутаты Заксобрания сформировали окончательный бюджет на 2020 год и на плановый период. Доходы составят 267,2 миллиарда, расходы – 296,6 миллиардов рублей. На соцсферу в следующем году планируют потратить 194 миллиарда, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Из этих денег 1,5 миллиарда выделят на строительство спортивных объектов, домов культуры, школ, газификацию. Еще 107 миллионов – на развитие подстанций скорой помощи. 146 миллионов – на развитие спорткомплекса «Гора Белая».

Среди основных задач, которые были поставлены губернатором Куйвашевым, была подготовка к 300-летию Екатеринбурга (включая трамвайную ветку в Верхнюю Пышму) и Нижнего Тагила. На юбилей столицы Урала планируют потратить 11,5 миллиардов рублей, на юбилей его города-спутника – 2,1 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU