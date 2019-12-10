2019-12-10T09:25:52+03:00
Общество

На ВИЗе на полтора месяца закрывают улицу

На участке будут прокладывать теплотрассу
Мария Трапезникова
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На ремонт закрывают одну из улиц ВИЗа. Фото: Яндекс.ПанорамыНа ремонт закрывают одну из улиц ВИЗа. Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге, в районе ВИЗа, на полтора месяца закрывают движение по улице Торфорезов. На участке будут прокладывать теплотрассу.

- Движение закрывают от улицы Венгерских коммунаров до Татищева с 13 декабря 2019 по 30 января 2020 года, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – После окончания работ все котлованы будут устранены.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Лоцмановых или Рабочих. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут .

ИСТОЧНИК KP.RU

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