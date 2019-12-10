На ВИЗе на полтора месяца закрывают улицу
В Екатеринбурге, в районе ВИЗа, на полтора месяца закрывают движение по улице Торфорезов. На участке будут прокладывать теплотрассу.
- Движение закрывают от улицы Венгерских коммунаров до Татищева с 13 декабря 2019 по 30 января 2020 года, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – После окончания работ все котлованы будут устранены.
Фото: Яндекс.Карты
Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Лоцмановых или Рабочих. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут .
ИСТОЧНИК KP.RU