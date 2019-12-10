Екатеринбуржца отправили в тюрьму на пять лет за угон иномарок на 21 миллион рублей
В Екатеринбурге под суд отправили местного 23-летнего жителя, которого обвиняют в угоне восьми иномарок. Общая стоимость их всех составляет больше 21 миллиона рублей. Орудовал он вместе с бандой на территории всего города с сентября 2016 по декабрь 2017 года.
- Его сообщники заранее выискивали подходящий автомобиль, а он позже подходил и разбивал у них стекла, после чего через окно залезал в салон и с помощью специальной противоугонной системы запускал двигатель и уезжал, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Помимо восьми уже угнанных иномарок, он пытался украсть еще три – только у них не удалось взломать противоугонные системы.
- В указанный период времени были похищены четыре Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus, Nissan Murano и Infiniti, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
На молодого человека завели уголовное дело и передали позже в Ленинский суд. Там ему назначили пять лет колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU