2019-12-10T08:43:04+03:00
Общество

Из Екатеринбурга запускают прямой рейс до Омска

Летать будут лайнеры авиакомпании UTair два раза в неделю
Мария Трапезникова
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Фото: Дмитрий Овсюков / пресс-служба КольцовоФото: Дмитрий Овсюков / пресс-служба Кольцово
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В аэропорту Кольцово появляется прямой рейс в Омск. Первый вылет назначен на 11 января. В будущем лайнеры будут курсировать между двумя городами по понедельникам и субботам.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05, из Омска – на 12:45 (по местному времени), - уточняют в пресс-службе Кольцово. – Время в пути составит чуть больше двух часов. Летать будет авиакомпания UTair.

На сегодняшний день есть рейсы, которые летают до Омска, но лишь с пересадкой, отправляясь дальше по маршруту, в Красноярск. Пассажиропоток на этом направлении по итогам 11 месяцев составил пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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