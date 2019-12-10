Из Екатеринбурга запускают прямой рейс до Омска

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-10T08:43:04+03:00

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В аэропорту Кольцово появляется прямой рейс в Омск. Первый вылет назначен на 11 января. В будущем лайнеры будут курсировать между двумя городами по понедельникам и субботам.

- Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05, из Омска – на 12:45 (по местному времени), - уточняют в пресс-службе Кольцово. – Время в пути составит чуть больше двух часов. Летать будет авиакомпания UTair.

На сегодняшний день есть рейсы, которые летают до Омска, но лишь с пересадкой, отправляясь дальше по маршруту, в Красноярск. Пассажиропоток на этом направлении по итогам 11 месяцев составил пять тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU