Весь город над головой: стартовала продажа зонтов с семи районами Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-10T08:10:37+03:00

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В Музее истории Екатеринбурге и Водонапорной башне на Плотинке стартовала продажа зонтов с изображением всех районов города. Каждый из семи сегмент купола зонта соответствует одному из семи административных районов.

По словам иллюстратора Алексея Грабилина и менеджера проекта Анны Ладыгиной, зонт – итог ряда экспериментов с цветом, формами и расположением объектов.

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

- Попытался поместить на зонте больше изображений городских объектов, чтобы его хотелось разглядывать, - рассказывает Алексей Грабилин.

Каркас зонта сделан из металла и фибергласса, купол – из премиум материала эпонж, который высыхает в течение пяти минут. Цена одного зонта – 1 200 рублей.

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Напомним, что проект «Екатеринбург – город 7 районов» получил грант на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов. Он реализуется АНО «Волонтерское общество Свердловской области».

ИСТОЧНИК KP.RU