Весь город над головой: стартовала продажа зонтов с семи районами Екатеринбурга
В Музее истории Екатеринбурге и Водонапорной башне на Плотинке стартовала продажа зонтов с изображением всех районов города. Каждый из семи сегмент купола зонта соответствует одному из семи административных районов.
По словам иллюстратора Алексея Грабилина и менеджера проекта Анны Ладыгиной, зонт – итог ряда экспериментов с цветом, формами и расположением объектов.
Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга
- Попытался поместить на зонте больше изображений городских объектов, чтобы его хотелось разглядывать, - рассказывает Алексей Грабилин.
Каркас зонта сделан из металла и фибергласса, купол – из премиум материала эпонж, который высыхает в течение пяти минут. Цена одного зонта – 1 200 рублей.
Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга
Напомним, что проект «Екатеринбург – город 7 районов» получил грант на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов. Он реализуется АНО «Волонтерское общество Свердловской области».
ИСТОЧНИК KP.RU