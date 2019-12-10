Везла, чтобы продать или подарить: в Кольцово перехватили 27 килограммов турецких рубашек-подделок

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-10T08:09:50+03:00

Владелица всей одежды долго не могла определиться, для чего ввезла в Екатеринбург столько вещей

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Кольцовские таможенники перехватили партию турецких мужских футболок и рубашек модных европейских брендов. Чемодан, набитый одеждой, прибыл в аэропорт рейсом Стамбул – Екатеринбург. Его владелицей оказалась женщина – она прошла в «зеленый» коридор, заявив тем самым, что ей нечего декларировать.

- В итоге, таможенники насчитали 27 килограммов вещей, среди которых были 90 футболок и рубашек известных брендов, не только Lacoste, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Сначала предпринимательница сказала, что везет их все на продажу.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Но когда ей пояснили, что коммерческие партии необходимо декларировать, она решила сменить тактику и заявила, что собирается раздать одежду друзьям.

- По количеству товара, его характеристикам и со слов самой пассажирки мы видим, что это товар не для личного пользования, а, значит, подлежит обязательному декларированию, - отметил Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово. – К тому же, возникает вопрос о законности использования товарных знаков.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Запрос о плагиате будет перенаправлен правообладателям, которые и дадут ответ, законно ли использованы знаки их бренда. Если выяснится, что одежда контрафактная, то женщину ждет еще один штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU