В новом ресторане «Пассажа» в Екатеринбурге на месяц из-за антисанитарии закрыли холодный цех

СЕГОДНЯ 07:40 2019-12-10T07:40:12+03:00

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Накануне в новый ресторан «Легенды Юга», который открылся месяц назад в ТРЦ «Пассаж», с проверкой нагрянул Роспотребнадзор. И выявил целый ряд нарушений в работе холодного цеха ресторана.

- Цех является проходным, что не обеспечивает соблюдение надлежащего температурного режима, так же из-за этого возникает риск загрязнения воздушной среды этой производственной зоны, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Также были замечены нарушения в разделочном инвентаре и канализационных стоках.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

После проверки дело было передано в Ленинский районный суд, который решил временно закрыть работу холодного цеха на 30 суток. В ресторан пришли приставы, которые и опечатали все. А владельцу заведения строго-настрого наказали не открывать его, пока не истечет месяц, и все недостатки устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU