Екатеринбург стал одним из самых «футбольных» городов России

СЕГОДНЯ 07:19 2019-12-10T07:21:25+03:00

В этом году болельщики приезжали в столицу Урала и снимали жилье, в основном, на три ночи

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 декабря, по всему миру отмечается День футбола. В прошлом году Россия впервые приняла у себя 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, который прошел в 11 городах с 14 июня по 15 июля. В связи с этим сервис Tvil.ru решил составить рейтинг самых «футбольных» городов страны, куда чаще всего ездят туристы и болельщики. Всего в списке 9 строчек, Екатеринбург занял последнюю.

На первых двух местах удобно расположились Сочи и Санкт-Петербург, а вот третье заняла Казань, вытеснив Москву на четвертое место. Также в 2019 году болельщики чаще всего ездили в Калининград и Нижний Новгород.

Фото: Tvil.RU

- По сравнению с прошлым годом, когда проходил ЧМ по футболу, в этом средняя продолжительность отдыха в «футбольных» городах существенно не изменилась, оставшись прежней – от 1 до 9 ночей, - рассказали в пресс-службе портала. – В пяти городах-организаторах (Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Волгограде) наблюдается снижение посуточной аренды жилья.

Для того, чтобы отдохнуть в Екатеринбурге, семья футбольных фанатов за ночь могла заплатить чуть больше двух тысяч рублей. А жилье снимали, в основном, на три ночи.

Рейтинг был составлен на основании данных оплаченных броней жилья для отдыха туристами на период с 14 июня по 15 июля в 2019 и 2018 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU