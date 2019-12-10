Кому жаловаться на «глюки» системы: в Екатеринбурге заработала «горячая линия» для родителей будущих школьников
Накануне в Екатеринбурге запустили специальную «горячую линию», предназначенную для родителей будущих первоклашек. На нее можно звонить и жаловаться, если «глючит» система онлайн-записи на портале Госуслуг – или если вдруг возникли другие сложности.
Показываем номера, куда можно пожаловаться:
Верх-Исетский район: 304-12-64 (Наталья Рыбалко);
Железнодорожный район: 370-51-57 (Светлана Черкасова);
Кировский район: 375-64-57 (Марина Карова);
Ленинский район: 376-36-27 (Ольга Коржановская);
Октябрьский район: 261-63-74 (Елена Кириченко);
Орджоникидзевский район: 304-12-57 (Наталья Юрочкина);
Чкаловский район: 210-26-65 (Инна Гумбатова).
По вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс:
304-12-41 Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна;
304-12-40 Шурова Ирина Александровна.
По техническим вопросам подачи заявлений через Единый портал:
304-12-50 Обухова Кристина Викторовна
Кстати, не так давно мы подробно разбирали все изменения, с которыми предстоит столкнуться родителям при записи своих детей в первые классы, а также публиковали график зачислений. Обо всем можно почитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU