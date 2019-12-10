Кому жаловаться на «глюки» системы: в Екатеринбурге заработала «горячая линия» для родителей будущих школьников

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-10T06:59:36+03:00

Публикуем список телефонов, по которым можно пожаловаться на сбои онлайн-записи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне в Екатеринбурге запустили специальную «горячую линию», предназначенную для родителей будущих первоклашек. На нее можно звонить и жаловаться, если «глючит» система онлайн-записи на портале Госуслуг – или если вдруг возникли другие сложности.

Показываем номера, куда можно пожаловаться:

Верх-Исетский район: 304-12-64 (Наталья Рыбалко);

Железнодорожный район: 370-51-57 (Светлана Черкасова);

Кировский район: 375-64-57 (Марина Карова);

Ленинский район: 376-36-27 (Ольга Коржановская);

Октябрьский район: 261-63-74 (Елена Кириченко);

Орджоникидзевский район: 304-12-57 (Наталья Юрочкина);

Чкаловский район: 210-26-65 (Инна Гумбатова).

По вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс:

304-12-41 Пучкова Зоя Олеговна, Самсонова Ольга Анатольевна, Сазонова Милена Олеговна;

304-12-40 Шурова Ирина Александровна.

По техническим вопросам подачи заявлений через Единый портал:

304-12-50 Обухова Кристина Викторовна

Кстати, не так давно мы подробно разбирали все изменения, с которыми предстоит столкнуться родителям при записи своих детей в первые классы, а также публиковали график зачислений. Обо всем можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU