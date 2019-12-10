2019-12-10T06:41:37+03:00
Общество

Путин ответил на решение WADA, из-за которого Универсиада-2023 оказалась под угрозой срыва

Президент РФ заметил, что российские спортсмены имеют полное право выступать под национальным флагом
Мария Трапезникова
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Путин считает, что спортсмены должны выступать под российским флагомПутин считает, что спортсмены должны выступать под российским флагомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимир Путин высказался по поводу решения WADA о запрете России участвовать в Олимпийских играх и других чемпионатах мира. Заявление Президент РФ сделал во время пресс-конференции с журналистами после саммита «нормандской четверки» в Париже.

По словам Путина, спортсмены имеют полное право выступать под российским флагом. А все потому, что у Всемирного антидопингового агентства нет претензий к Олимпийскому комитету России.

- А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом – такова Олимпийская хартия, - цитирует слова Путина пресс-служба Кремля. – Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениями не имеют никакого отношения. И это все понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают.

Напомним, что 23 ноября Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию на четыре года от проведения крупных международных спортивных соревнований. Под угрозой срыва оказалась и Универсиада-2023 в Екатеринбурге. Но, кажется, с ней все будет в порядке.

Мы, кстати, накануне поговорили с известными свердловскими спортсменами и узнали, что они думают по поводу решения WADA.

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Чиновники решали, пускать ли наших спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхане вообще, или допустить до соревнований только тех, кто не попался на допинге. В итоге решено было спортсменов пустить, но отобрать у них российские флаги и возможность слушать гимн после побед. Среди тех, кто, точно собирается поехать на игры несмотря ни на что, оказалась и уральская конькобежка Юлия Скокова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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