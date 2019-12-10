Путин ответил на решение WADA, из-за которого Универсиада-2023 оказалась под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-10T06:41:37+03:00

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Владимир Путин высказался по поводу решения WADA о запрете России участвовать в Олимпийских играх и других чемпионатах мира. Заявление Президент РФ сделал во время пресс-конференции с журналистами после саммита «нормандской четверки» в Париже.

По словам Путина, спортсмены имеют полное право выступать под российским флагом. А все потому, что у Всемирного антидопингового агентства нет претензий к Олимпийскому комитету России.

- А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом – такова Олимпийская хартия, - цитирует слова Путина пресс-служба Кремля. – Наказания не могут носить коллективный характер и распространяться на людей, которые к определенным нарушениями не имеют никакого отношения. И это все понимают. Я думаю, что и специалисты WADA это тоже понимают.

Напомним, что 23 ноября Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало отстранить Россию на четыре года от проведения крупных международных спортивных соревнований. Под угрозой срыва оказалась и Универсиада-2023 в Екатеринбурге. Но, кажется, с ней все будет в порядке.

Мы, кстати, накануне поговорили с известными свердловскими спортсменами и узнали, что они думают по поводу решения WADA.

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ИСТОЧНИК KP.RU