«Я в шоке, меня трясет»: мать убитой на Уктусе девушки подтвердила задержание преступника

СЕГОДНЯ 22:23 2019-12-09T22:25:59+03:00

25 августа прошлого года на окраине Екатеринбурга были убиты Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова

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Мать убитой на горе Уктус Ксении Солтановой подтвердила, что силовики задержали предполагаемого преступника. 25 августа 2018 года Ксения и ее подруга Наталья Кузнецова были расстреляны из самодельного оружия.

- Мужу позвонил следователь. Сказал, что убийца пойман. Я в шоке, меня трясет. У меня сейчас такое же состояние, как было прошлой осенью, - сказала «КП» Алина Солтанова.

На прошлой неделе СКР впервые опубликовал видео, на котором изображен предполагаемый убийца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2048" height="1160" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/747335" frameborder="0"></iframe> Убийца с Уктуса.

- Первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области продолжается расследование уголовного дела по ст.105 УК РФ (Убийство), в связи с обнаружением утром 26 августа 2018 года на склоне горы Уктус двух девушек с огнестрельными ранениями. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте происшествия, другая – через некоторое время в больнице, - говорилось в последнем сообщении СУ СКР по Свердловской области. Но сейчас силовики не комментируют информацию об этом деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU