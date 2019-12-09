В Екатеринбурге выпустили марку в честь Героя России Леонида Валова
В Екатеринбурге выпустили марку в честь Героя России Леонида Валова. Он погиб при исполнении служебного долга на территории Северного Кавказа. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 15 декабря 1995 года полковник милиции Валов возглавлял специальную группу из 15 человек. Перед ними стояла задача первыми пробиться к окруженным бойцам и доставить боеприпасы и медикаменты для 8 раненых.
- Вместе с товарищами Валов ночью ползком, маскируясь, достиг нужного административного здания. В условиях постоянного кругового обстрела и наблюдения со стороны позиций боевиков, группа предприняла несколько попыток для проникновения внутрь помещения. Завязался бой с превосходящими силами противника. Тогда Леонид Валов по рации вызвал огонь на себя и получил огнестрельное ранение, - рассказал Валерий Горелых.
Пока боевики стреляли по укрытию, где был Валов, группа вошла в обороняемое здание и принесла раненым медикаменты. Когда операция была почти завершена, полковник Валов, прикрывая огнем своих товарищей, получил смертельное ранение.
Сегодня, в память о нем кроме погашения специально выпущенной марки с его портретом, прошел турнир по дзюдо среди подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU