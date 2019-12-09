2019-12-09T19:12:46+03:00
Общество

«Огромный удар по нашему спорту»: Шипулин высказался о решении WADA

Бывший биатлонист переживает за судьбу «чистых» спортсменов
Алина СУРИНА
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Шипулин не считает решение WADA неожиданнымШипулин не считает решение WADA неожиданнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый уральский биатлонист Антон Шипулин высказался о сегодняшнем решении WADA отстранить Россию от участия в Олимпиаде и Чемпионатах мира. Спортсмены смогут попасть на соревнования, но выступать им будет разрешено под нейтральным флагом. Шипулин написал, что решение WADA, к сожалению, не стало неожиданным.

- Это огромный удар по нашему спорту, которому сейчас предстоят очень непростые времена. В сложившихся обстоятельствах больше всего меня беспокоит судьба «чистых» спортсменов, которым придется доказывать свое право выступать на международных соревнованиях не только на стадионах, но и в кабинетах спортивных функционеров, - написал Антон Шипулин на своей странице в instagram.

Шипулин добавил, что он надеется на то, что спортсменов защитят. Но отметил, что «перед Играми-2018 - никто со стороны МОК нам ничего не объяснил и шанса защитить себя фактически не дал». Также бывший биатлонист написал, что, не смотря на то, что шансов немного - за свой флаг нужно биться до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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