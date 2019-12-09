СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-09T18:47:14+03:00

Теперь получить их можно будет до конца декабря

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Фонд святой Екатерины продлил выдачу екатеринбуржцам памятных монеток. Теперь получить их можно будет до 28 декабря. Памятную монету можно получить во Дворце игровых видов спорта в офисе ресурсного центра добровольчества «Сила Урала».

- Руководство Фонда святой Екатерины приняло решение продлить сроки выдачи памятных монет, выпущенных для тех, кто участвовал в общегородском опросе 13 октября 2019 года по выбору площадки для строительства Собора святой великомученицы Екатерины к 300-летию уральской столицы. Для нас очень важно, чтобы каждый, кто принял участие в опросе, получил монету, - рассказали в Фонде святой Екатерины.

Также монеты можно получить в офисе Фонда святой Екатерины в БЦ «Высоцкий» c понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU