Фонд святой Екатерины продлил выдачу екатеринбуржцам памятных монеток
Фонд святой Екатерины продлил выдачу екатеринбуржцам памятных монеток. Теперь получить их можно будет до 28 декабря. Памятную монету можно получить во Дворце игровых видов спорта в офисе ресурсного центра добровольчества «Сила Урала».
- Руководство Фонда святой Екатерины приняло решение продлить сроки выдачи памятных монет, выпущенных для тех, кто участвовал в общегородском опросе 13 октября 2019 года по выбору площадки для строительства Собора святой великомученицы Екатерины к 300-летию уральской столицы. Для нас очень важно, чтобы каждый, кто принял участие в опросе, получил монету, - рассказали в Фонде святой Екатерины.
Также монеты можно получить в офисе Фонда святой Екатерины в БЦ «Высоцкий» c понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU