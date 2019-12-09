2019-12-09T17:34:15+03:00
Общество

В Свердловской области за выходные на железнодорожных путях пострадали двое мужчин

С различными травмами уральцев доставили в больницы
Алина СУРИНА
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За выходные на железной дороге пострадали два уральцаЗа выходные на железной дороге пострадали два уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за выходные на железнодорожных путях пострадали двое мужчин. В субботу, в восемь вечера на станции Уктус Свердловской области грузовым поездом травмирован 40-летний мужчина. Он шел около железнодорожных путей. Второй мужчина, 59 лет, пострадал в воскресенье в 12 дня.

- Он стоял на обочине на 1 пикете 361 километра перегона Нижний Тагил - Смычка. Машинист поезда подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Оба уральца оказались в больнице с различными травмами. В ведомстве обращают внимание граждан на необходимость соблюдения мер безопасности на объектах железной дороги. Также специалисты отмечают, что главная группа риска - это люди в состоянии алкогольного опьянения, которое ослабляет бдительность человека. Таких в числе пострадавших и погибших на объектах транспорта большинство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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