Екатеринбуржцы внесли в генплан больше 2,5 тысяч предложений

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-09T17:04:26+03:00

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Екатеринбуржцы внесли больше 2,5 тысяч предложений в генплан. В администрации закончили принимать замечания по проекту генерального плана развития города до 2035 года. Корректировки в документ жители и предприятия столицы Урала могли вносить в течение двух месяцев. Их рассмотрят до 27 декабря.

- В 2015 году Генплан подвергался корректировке, но за прошедшее время появились новые требования законодательства, а также положения в документах территориального и стратегического развития Российской Федерации и Свердловской области, без учёта которых организация комплексного развития города не представляется возможной. Александр Высокинский поставил чёткую задачу - разработать такой проект Генерального плана, который смог бы максимально учесть интересы горожан и застройщиков, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

В администрации отметили, что жители очень активно вносили свои предложения в корректировку генплана. Александру Высокинскому пришлось даже продлить общественные обсуждения этого документа, чтобы учесть все предложенные изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU