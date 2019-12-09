СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-09T16:41:53+03:00

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На Урале акушера-гинеколога обвиняют в смерти роженицы. Женщина умерла от шока, вызванного кровопотерей 27 февраля в «Нижнесергинской центральной районной больнице».

- Органами Следственного комитета допрошен медицинский персонал и родственники умершей, приобщена и изучена медицинская документация, должностные инструкции, проведены необходимые экспертизы. Судебная медицинская экспертиза подтвердила дефект оказания акушером-гинекологом медицинской помощи и поставила прямую причинно-следственную связь между этим дефектом и наступлением смерти, - рассказали в следственном комитете свердловской области.

Женщину-акушера обвиняют в «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Нижнесергинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU