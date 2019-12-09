2019-12-09T16:38:44+03:00
Общество

Первые «Ласточки» из Перми и Тюмени прибыли сегодня в Екатеринбург

Они прибыли в столицу Урала почти одновременно
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Ласточки из Перми и Тюмени в ЕкатеринбургеЛасточки из Перми и Тюмени в Екатеринбурге
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9 декабря на СвЖД на направлениях Пермь - Екатеринбург и Тюмень - Екатеринбург начали курсировать скорые пассажирские поезда «Ласточка» (перевозчик - Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»). Сегодня комфортабельные составы доставили в Екатеринбург первых пассажиров из Перми и Тюмени. Они прибыли в столицу Урала почти одновременно - в 11:43 и в 11:49 соответственно (здесь и далее время местное).

По случаю начала курсирования межрегиональных электропоездов в формате «Дневного экспресса» на вокзале Екатеринбург прошло торжественно мероприятие. Пассажиров, которые первыми приобрели билеты на пермскую и тюменскую «Ласточки», поздравили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, начальник СвЖД Иван Колесников и начальник Уральского филиала АО «ФПК» Алексей Балашков. Владимиру Казымову (приехал из Перми) и Андрею Лазареву (Тюмень) были вручены памятные сувениры.

Первые «Ласточки» из Перми и Тюмени прибыли сегодня в Екатеринбург.Видео: СвЖД

Иван Колесников отметил, что появление на межрегиональных маршрутах поездов с повышенными потребительскими характеристиками - важное событие и для магистрали, и для регионов. До недавнего времени такие инновационные составы курсировали на СвЖД только в пригородном сообщении. Сейчас рейсы «Ласточек» между Пермью, Тюменью и Екатеринбургом будут выполняться каждый день, а уже в следующем году их станет больше: и утром, и вечером.

Алексей Орлов заявил, что правительство Свердловской области поддерживает Свердловскую железную дорогу и АО «Федеральная пассажирская компания» в развитии межрегиональной маршрутной сети с использованием инновационных электропоездов. И выразил уверенность, что это знаковое событие укрепит дружеские и партнерские отношения трех регионов, а интерес пассажиров к «Ласточкам» будет повышаться.

Первые пассажиры и встречающие

Первые пассажиры и встречающие

Напомним, межрегиональные рейсы на направлениях Пермь - Екатеринбург и Тюмень - Екатеринбург будут выполняться ежедневно электропоездами ЭС1 «Ласточка» (с местами для сидения) в стандартном пятивагонном исполнении. Скоростной поезд «Ласточка» №802 из Перми будет отправляться в 06:27, прибытие в Екатеринбург в 11:43. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд №803 будет отправляться в 17:16 с прибытием в Пермь в 22:52. В пути предусмотрены остановки на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

«Ласточка» №811 из Тюмени будет отправляться в 06:49 и прибывать в Екатеринбург в 11:49. Отправление из Екатеринбурга (поезд №814) - в 17:48, прибытие в Тюмень в 22:18. Остановки на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.

Приобрести билеты на «Ласточки» №814/811 и №803/802 можно в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

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