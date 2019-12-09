2019-12-09T16:41:40+03:00
Общество

Ждите мокрый снег и гололед: на Урал надвигается непогода

Водителей просят быть очень внимательными на дорогах
Мария Трапезникова
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10-11 декабря на Урал обрушатся мокрый снег и гололед10-11 декабря на Урал обрушатся мокрый снег и гололедФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Свердловскую область надвигается непогода. 10-11 декабря ожидается мокрый снег, а на дорогах - гололед. При этом температура воздуха составит не ниже 0°. В связи с этим водителей просят быть предельно внимательными на дорогах и без необходимости за руль не садиться.

- Дорожные службы будут в круглосуточном режиме следить за ситуацией на федеральных трассах, - добавляют в пресс-службе «Уралуправтодора».

Будьте аккуратны на дорогах и в случае нештатной ситуации обязательно сообщайте в дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (800) 200-63-06. Мы, кстати, рассказывали о погоде, которая ожидает свердловчан на этой неделе, - до четверга столбики термометров не опустятся ниже -3.

А в ГИБДД сегодня представили страшную статистику по ДТП за прошедшую неделю - количество аварий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось почти в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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