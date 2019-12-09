Самый активный участник убийства Ксении Каторгиной остался в СИЗО
9 декабря в Ленинском районном суде состоялось три заседания по определению меры пресечения участникам жестокого убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
Сначала под арестом до 12 апреля оставили 27-летнего Михаила Федоровича, его сожительницу, 31-летнюю Екатерину Меньшикову также оставили под арестом до этой даты.
Третьему обвиняемому в убийстве молодой мамы – 42-летнему таксисту Марату Ахметвалиеву тоже продлили арест до 12 апреля 2020 года.
У мужчины есть трое детей, хотя в паспорте указан только один ребенок.
"Криминальное трио" оставили в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
На суде мужчина прятал лицо и не отвечал на вопросы журналистов. По словам Федоровича, именно Марат принимал наиболее активное участие в убийстве Каторгиной. Он оглушил жертву электрошокером, а потом нанес несколько ударов ножом.
Все участники убийства уже приняли участие в очной ставке друг с другом.
У всех троих арестантов есть возможность опротестовать арест.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной. Остальным меру пресечения также определят сегодня (подробнее)
Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО. Сейчас решается вопрос о продлении меры пресечения Михаилу Федоровичу (подробнее)
Участницу убийства Ксении Каторгиной оставили под арестом. Екатерина Меньшикова молчала в ответ на вопросы журналистов (подробнее)
«Мечтала увидеть, как вырастет дочка»: на Урале простились с убитой Ксенией Каторгиной. Проводить в последний путь девушку пришли друзья и родные, а также те, кто принимал участие в ее поисках (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Убийство Ксении Каторгиной»