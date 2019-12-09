Самый активный участник убийства Ксении Каторгиной остался в СИЗО

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-09T15:14:59+03:00

Ахметвалиев не сказал, признает ли он вину Фото: Олег ГАЛИМОВ

Таксист Марат Ахметвалиев не выйдет на свободу минимум до 12 апреля

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9 декабря в Ленинском районном суде состоялось три заседания по определению меры пресечения участникам жестокого убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.

Сначала под арестом до 12 апреля оставили 27-летнего Михаила Федоровича, его сожительницу, 31-летнюю Екатерину Меньшикову также оставили под арестом до этой даты.

Третьему обвиняемому в убийстве молодой мамы – 42-летнему таксисту Марату Ахметвалиеву тоже продлили арест до 12 апреля 2020 года.

У мужчины есть трое детей, хотя в паспорте указан только один ребенок.

"Криминальное трио" оставили в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

На суде мужчина прятал лицо и не отвечал на вопросы журналистов. По словам Федоровича, именно Марат принимал наиболее активное участие в убийстве Каторгиной. Он оглушил жертву электрошокером, а потом нанес несколько ударов ножом.

Все участники убийства уже приняли участие в очной ставке друг с другом.

У всех троих арестантов есть возможность опротестовать арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU