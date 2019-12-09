Почти в три раза больше, чем в прошлом году: за неделю на трассах Урала в страшных авариях погибли 14 человек

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-09T13:42:46+03:00

В прошлом году за этот же период в авариях погибли 6 человек и еще 58 получили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За прошедшую неделю на свердловских трассах резко увеличилось количество аварий – всего в базе ГИБДД зафиксировано 849 ДТП, в результате которых 14 человек погибли и еще 95 получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети до 16 лет. Для сравнения – в прошлом году за этот же период в авариях погибли 6 человек и еще 58 получили травмы.

- Основными причинными ДТП на этой неделе стали: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушение ПДД пешеходами, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Больше всего ДТП зарегистрировано в Екатеринбурге – 27 фактов.

Дети получили травмы либо по вине водителей, в машинах которых они находились, либо по собственной вине – нарушив ПДД и перебегая дорогу в неположенном месте.

- Госавтоинспекция напоминает, что, в первую очередь, меры по соблюдению ПДД должны приниматься водителями и пешеходами, - добавили в ГИБДД по области. – К сожалению, ни те, ни другие зачастую не думают о безопасности на дороге и своими действиями подвергают опасности других.

Водителей просят правильно выбирать скорость движения, соблюдать ПДД и соблюдать погодные условия. А пешеходов – переходить дорогу только в специальных местах, предназначенных для этого, и иметь на своей одежде светоотражающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU