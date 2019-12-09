В Свердловской области более 1000 человек приняли участие в интерактивных лекциях по профилактике наркомании

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-09T13:08:07+03:00

В рамках проекта состоялось 10 интерактивных лекций, направленных на обсуждение причин и последствий употребления психоактивных веществ

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Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Город без наркотиков» и Свердловский областной центр медицинской профилактики реализовали совместный профилактический проект для учащихся общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведений

Основная цель проекта: повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, его пропаганде.

В рамках проекта состоялось 10 интерактивных лекций, направленных на обсуждение причин и последствий употребления психоактивных веществ и важности здорового образа жизни. Мероприятия прошли: в гимназии №45 и школах №50, №36, №140, №200 Екатеринбурга, №2 г.Кировграда, Уральском радиотехническом колледже им. А.С.Попова, Уральском государственном педагогическом университете, Уральском государственном экономическом университете. В лекциях приняли участие более 1000 ребят.

Мероприятия проводили опытные специалисты по профилактике зависимостей, по здоровому образу жизни. Учащиеся активно задавали вопросы, касающиеся здоровья, получали советы по ведению здорового образа жизни, смогли почерпнуть интересную информацию. Лекции получили высокую оценку участников.

«Информационная работа с молодежью очень важна. Необходимо рассказывать ребятам об опасном влиянии наркотиков на организм человека, разбирать вопросы, связанные с последствиями их употребления. Совместно с коллегами из благотворительного фонда «Город без наркотиков» мы сможем эффективнее работать с молодежью, формируя позицию человека, который хочет вести здоровую и трезвую жизнь», - отметил начальник Свердловского областного центра медицинской профилактики Григорий Панов.