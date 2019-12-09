2019-12-09T11:22:40+03:00
Общество

Женщин больше, чем мужчин: в Екатеринбурге живут одни из самых ревнивых россиян

Столица Урала заняла 8 строчку в рейтинге топ-10
Мария Трапезникова
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Екатеринбург оказался на 8 месте в рейтингеЕкатеринбург оказался на 8 месте в рейтингеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики из Zoom Market презентовали новое интересное исследование – на этот раз на тему ревности, выяснив, что Екатеринбург вошел в топ-10 самых недоверчивых городов России. Он занял восьмое место. А на почетных местах оказались Казань, Москва и Махачкала.

В опросе, по методу личных интервью, приняли участие три тысячи человек из 25 городов РФ. Респондентами стали мужчины и женщины, находящиеся в отношениях или браке.

Всем им задавали три вопроса: «Скажите, вы состоите в отношениях или в браке?», «Вы доверяете своему партнеру?» и «Вы можете назвать себя ревнивым человеком?».

- Среди опрошенных респондентов, попавших в выборку ревнивых, женщин оказалось на 18% больше, чем мужчин, - заметил Андрей Штыров, коммерческий директор агентства.

Кстати, аналитики из Zoom Market составили еще несколько интересных рейтингов, в которых Екатеринбург занял лидирующие позиции. Например, список самых надменных городов, самых татуированных городов или городов, которые, где жители больше любят котиков, чем собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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