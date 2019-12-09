В Екатеринбурге на тропу войны с гололедом вышли больше 400 рабочих

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-09T11:02:43+03:00

Они будут устранять последствия непогоды весь день и всю ночь

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Сегодня с утра улицы Екатеринбурга снова закатало под лед. Однако после осеннего коллапса, который произошел в конце октября, власти встретили непогоду во всеоружии. Сегодня на тропу войны с гололедом вышли 478 дорожных рабочих и 169 спецмашин. А в ночь с 8 на 9 декабря на улицах было рассыпано 15 тонн мелкой щебенки.

- Основная задача коммунальных служб в эти дни, когда на тротуарах с понижением температуры до минусовых отметок образуется гололед, обеспечить безопасность пешеходов, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – За состояние внутридомовых территорий и очистке их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании.

«Погодные качели», когда столбики термометра скачут из «плюса» в «минус», в столице Урала продлятся до середины этой недели. Поэтому в предотвращении ЧП участвуют коммунальщики всех семи районов Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU