В Екатеринбурге на благотворительном аукционе в помощь детям собрали 86,5 миллионов

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-09T10:26:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Екатеринбурге подвели итоги ежегодной «Екатерининской ассамблеи» - аукциона для сбора средств в помощь тем, кто в этом особо нуждается. В этот раз для детей с патологиями опорно-двигательной системы собрали 86,5 миллионов рублей.

Лотами традиционно становятся предметы из частных коллекций политиков, бизнесменов, спортсменов, а также музыкантов и художников. Например, в этот раз губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выставил стол, который сделал сам из 120-летних досок. Его продали за 35 миллионов рублей. Покупателем стал бизнесмен Андрей Симановский, владелец «Сима-Ленда» и автор самой экстравагантной школы Екатеринбурга.

- Я понимаю, что стол для вас не важен, вы сделали это для детей. Искреннее вам спасибо, - отметил губернатор.

Все полученные средства будут направлены в благотворительный фонд «жизнь в движении» актера Евгений Миронова на протезирование, реабилитацию и социальную адаптацию детей с патологиями опорно-двигательной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU