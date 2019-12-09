2019-12-09T09:39:57+03:00
Происшествия

Один человек погиб, двое ранены: экс-сотрудница свердловской колонии протаранила иномарку с детьми

Сейчас на нее завели уголовное дело и направили в суд
Мария Трапезникова
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Женщину отправили под судЖенщину отправили под судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове под суд отправили местную жительницу, экс-сотрудницу ИК-8, которую обвиняют в нарушении ПДД, что повлекло собой смерть одного человека и травмирование еще двух – в том числе одного ребенка.

Женщина была старшим инспектором группы коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения в колонии с июля 2018 по сентябрь 2019 года.

- Обвиняемая, не имея право на управление ТС «ВАЗ-21053», находясь в состоянии алкогольного опьянения, 28 августа двигалась по трассе Серов – Гари, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В тот момент с ней ехал ее сожитель, который и был собственником машины, и его мать. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности и были пьяны. На 77 километре трассы женщина выехала на встречку и столкнулась с иномаркой Ford, за рулем которой тоже сидела женщина.

- На переднем сиденье ее автомобиля находилась ее подруга, а на заднем – трое детей, все пристегнутые ремнями, - добавили в прокуратуре. – От сильного удара пассажирке «ВАЗа» получила тяжелые травмы, а ее сын погиб. А одна из детей, девочка 11 лет, тоже получила серьезные травмы.

На женщину завели уголовное дело, которое позже направили в Серовский районный суд. Сейчас она в ИК не работает и состоит на учете в ГКУ «Серовский центр занятости» в качестве безработной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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