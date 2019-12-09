Свердловчанку «выловили» на трассе и забрали иномарку из-за долгов в 480 тысяч
Свердловские приставы забрали иномарку Kia у жительницы Первоуральска, которая задолжала по налогам 480 тысяч рублей. Женщину поймали прямо на дороге, в ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД.
- Судебным приставом-исполнителем в отношении кроссовера составлен акт ареста имущества, а автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Машина будет находиться «под стражей» до тех пор, пока женщина не оплатит все долги. В общей сложности приставы «выловили» на дорогах порядка 30 должников.
ИСТОЧНИК KP.RU