Свердловчанку «выловили» на трассе и забрали иномарку из-за долгов в 480 тысяч

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-09T09:09:17+03:00

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Свердловские приставы забрали иномарку Kia у жительницы Первоуральска, которая задолжала по налогам 480 тысяч рублей. Женщину поймали прямо на дороге, в ходе совместного рейда с инспекторами ГИБДД.

- Судебным приставом-исполнителем в отношении кроссовера составлен акт ареста имущества, а автомобиль оставлен на ответственное хранение должнику без права пользования, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Машина будет находиться «под стражей» до тех пор, пока женщина не оплатит все долги. В общей сложности приставы «выловили» на дорогах порядка 30 должников.

ИСТОЧНИК KP.RU