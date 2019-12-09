На Урале из горящего дома спасли 20 человек

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-09T08:52:34+03:00

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Рано утром 9 декабря в Нижней Туре, что в Свердловской области, в доме на улице Островского произошел пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 04:36, на место сразу же выдвинулись две бригады спасателей.

- На площади в пять «квадратов» огнем поврежден внешний угол муниципального жилого дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Из загоревшегося дома спасателям пришлось по лестницам эвакуировать 20 жильцов. Пожар потушили меньше чем за 10 минут, а в 04:56 закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU