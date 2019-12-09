Свердловские коллекторы остановили работу школы из-за долгов одной из ее сотрудниц

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-09T08:32:26+03:00

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Коллекторы парализовали работу свердловской школы из-за того, что слишком часто звонили одной из ее сотрудниц с требованием оплатить долги. Женщина заключила договор с одной их микрофинансовых компаний, а после неоплаченной вовремя суммы на ее личный телефон и телефон школы, где она работала, стали поступать звонки.

- Однако переговоров не происходило, поскольку при взятии телефонной трубки на другом конце связи происходил сброс, тем самым, была парализована работа школы, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Ситуацией заинтересовались судебные приставы. В ходе проверки они выяснили, что номера телефонов, с которых звонили коллекторы, принадлежат юрлицу, включенному в госреестр. В итоге, его исключили из списка из-за слишком частых звонков и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU