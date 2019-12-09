В Нижнем Тагиле за золото боролись десятки «летающих лыжников»

СЕГОДНЯ 08:08 2019-12-09T08:09:24+03:00

На горе Долгой проходил Кубок мира по прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин

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В минувшие выходные завершились 7 и 8 этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Первенство проходило в Нижнем Тагиле уже в пятый раз, а хорошая погода способствовала победе.

Фото: администрация Нижнего Тагила

- На горе Долгая собрались сильнейшие спортсмены из 15 стран мира. В их числе флагманы прыжков на лыжах с трамплина – сборные Германии, Австрии, Норвегии, Польши и Японии, - отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. – Российскую сборную представляют девять летающих лыжников. Лидер команды – Евгений Климов, победитель и призер этапов Кубка мира прошлого сезона, триумфатор летнего Гран-при 2018 года.

Фото: администрация Нижнего Тагила

По итогам седьмого этапа, который прошел 7 декабря, первое место завоевал японец Юкии Сатов, вторая – немец Карл Грейгер и третье – австриец Филипп Ашенвальду.

По итогам восьмого этапа, лидерами стали австриец Штефан Крафт (1 место), швейцарец Килиан Пайер (2 место) и японец Рёю Кобаяси (3 место).

Фото: администрация Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU