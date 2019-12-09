Власти Екатеринбурга рассказали, кто виноват в «ледяном дожде», который осенью обрушился на горожан

СЕГОДНЯ 07:37 2019-12-09T07:37:29+03:00

Администрация Екатеринбурга рассказала, кто виноват в "ледяном дожде", который обрушился на горожан в октябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурга спустя больше чем полтора месяца рассказали, из-за чего произошел коллапс на улицах, когда 21 октября на город обрушился ледяной дождь. Напомним, что в тот день из-за жуткого гололеда произошли сотни аварий, несколько рейсов не могли вовремя приземлиться, а люди падали, падали и падали.

В тот день с самого утра бороться с непогодой на трассы вышли 26 машин с песком, еще 29 – на тротуары. Но этого оказалось слишком мало для города-миллионника. Кстати, в тот же день ситуацией заинтересовалась прокуратура, обещав проверить, насколько администрация Екатеринбурга готова к таким природным явлениям.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских выложил на своей странице в Facebook ответ администрации города, в котором говорится, что такая погода застала их врасплох.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

- Предупреждения синоптиков о ледяном дожде 21 октября в администрацию Екатеринбурга не поступали, - сообщается в письменном ответе за подписью замглавы по благоустройству Алексея Бубнова. – Всего в этот день было задействовано 166 единиц техники и 504 дорожных рабочих. На обработку проезжей части использовано 20 тонн противогололедного материала, на тротуарах – 12 тонн песка. Администрацией города задействованы все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий гололеда, и к 12:00 21 октября зимняя скользкость а проезжей части дорог и тротуарах была устранена.

Помимо этого в ответе есть ссылка на ГОСТ, согласно которому все недочеты, вызванные погодным явлением, должны устраняться за 5-6 часов. А тротуары за 12-24 часов с момента окончания снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU