2019-12-09T07:12:26+03:00
Спорт

Футболисты «Урала» в последнем матче в этом году вырвали победу у «Крыльев Советов»

Итоговый счет составил 3:2
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ФК "Урал"Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Накануне в Самаре завершился матч 19 тура РПЛ, последний в этом году. На поле «Урал» встретился с «Крыльями Советов». Началась встреча не очень удачно для екатеринбуржцев, на 20-ой минуте они пропустили от своего игрока. Это Никита Чернов головой отправил мяч в сетку ворот Годзюра после навеса со стандартного положения.

- Впрочем, екатеринбуржцы вскоре завладели инициативой, а под занавес первого тайма статус-кво восстановили, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал». – Павел Погребняк «расстрелял» Рыжикова ударом из пределов штрафной площади.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Вскоре он же сумел оформить дубль и вывести команду вперед. Успех «Уралу» принес розыгрыш углового удара. Ароян головой скинул мяч во вратарскую, откуда Павлу не составило проблем переправить снаряд в ворота.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

До конца игры наша команда продолжала атаковать и создавать опасные моменты. И заслуженно добилась своего: на 83-й минуте Эль Кабир прямым ударом со штрафного забил победный мяч. Итоговый счет составил 3:2 в пользу «Урала».

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU

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