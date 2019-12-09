Футболисты «Урала» в последнем матче в этом году вырвали победу у «Крыльев Советов»
Накануне в Самаре завершился матч 19 тура РПЛ, последний в этом году. На поле «Урал» встретился с «Крыльями Советов». Началась встреча не очень удачно для екатеринбуржцев, на 20-ой минуте они пропустили от своего игрока. Это Никита Чернов головой отправил мяч в сетку ворот Годзюра после навеса со стандартного положения.
- Впрочем, екатеринбуржцы вскоре завладели инициативой, а под занавес первого тайма статус-кво восстановили, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал». – Павел Погребняк «расстрелял» Рыжикова ударом из пределов штрафной площади.
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
Вскоре он же сумел оформить дубль и вывести команду вперед. Успех «Уралу» принес розыгрыш углового удара. Ароян головой скинул мяч во вратарскую, откуда Павлу не составило проблем переправить снаряд в ворота.
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
До конца игры наша команда продолжала атаковать и создавать опасные моменты. И заслуженно добилась своего: на 83-й минуте Эль Кабир прямым ударом со штрафного забил победный мяч. Итоговый счет составил 3:2 в пользу «Урала».
Фото: пресс-служба ФК "Урал"
ИСТОЧНИК KP.RU