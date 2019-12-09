Вспоминая «Наутилус»: уральский художник исправил закрашенное граффити с персонажами Disney

СЕГОДНЯ 06:29 2019-12-09T06:31:41+03:00

Вот так работа выглядела раньше, пока ее не закрасили. Фото: Slava PTRK в Instagram

Теперь вместо Черного плаща и Магики на фасаде гаража красуется строчка из песни легендарной группы

Изменить размер текста: A A

Уральский художник Слава Птрк поделился новой версией граффити около аэропорта Внуково, которое еще весной беспощадно закрасили коммунальщики. Напомним, на фасаде гаража была нарисована сцена из фильма «Брат-2», где герои возвращаются домой из Америки. Только вместо Данилы Багрова и Даши со стены смотрели персонажи мультфильма Disney «Черный Плащ».

Теперь вместо них на черном фоне гаража красуется строчка из песни группы «Наутилус Помпилиус», «Гудбай, Америка», которая также играла в фильме.

А вот так работа выглядит теперь - и снова с отсылкой к "Брату-2". Фото: Slava PTRK в Instagram

- Поздравляю всех коллег с днем художника! Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и всегда двигаться дальше! – написал художник на своей странице в Instagram, поздравляя коллег с Международным днем художника [был учрежден в 2007 году Ассоциацией «Искусство народов мира» - прим. ред.]. – И еще желаю не расстраиваться, когда ваши работы уничтожают – это шанс попробовать что-то новое!

До этого Слава долгое время был в командировке в США, откуда и взял идею для новой работы.

ИСТОЧНИК KP.RU