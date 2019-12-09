Помог новичок в команде: баскетболисты «Урала» вырвали победу у москвичей

СЕГОДНЯ 06:06 2019-12-09T06:08:14+03:00

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Накануне, после паузы в календаре чемпионата Суперлиги-1, баскетболисты «Урала» встретились с клубом «Химки-Подмосковье». Сборная соперника идет на последнем месте в чемпионате, но регулярно получает на усилие игроков основной команды, «Химок».

- За «Урал», к сожалению, не сыграл из-за повреждения легионер Джеймс Уайт, зато состоялся дебют новичка, форварда Ивана Русецкого, - рассказали в пресс-службе БК «Урал». – Кстати, он учился баскетболу в академии «Химок», на игру с которыми и пришелся его первый матч за нашу команду.

Фото: пресс-служба БК "Урал"

На первый минутах игры уральцы долго пристреливались – не забили четыре трехочковых, не могли поразить кольцо и со средней дистанции. А хозяева тем временем взяли отрыв в 10 очков. Но наши смогли быстро взять себя в руки и сократить отставание до четырех очков.

- Наша команда выровняла игру и больше не давала сопернику создать большой отрыв. Впрочем, и «Химки» успешно сдерживали екатеринбуржцев, не позволяя им уйти далеко вперед, - добавили в пресс-службе. – Все решила четвертая четверть. В ответственной ситуации наша команда смогла создать отрыв.

Фото: пресс-служба БК "Урал"

Решающие броски выполнили Павел Александров и новичок Иван Русецкий – благодаря им уральцы повели в счете не пять очков.

Счет встречи составил 88:82 в пользу «Урала». Теперь сборная делит строки турнирной таблицы с командами с 11 по 14 место, которые набрали столько же. 11 декабря состоится их матч против команды МБА в Москве.

Фото: пресс-служба БК "Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU