«Уралочка» продлила победную серию в матче с «Енисеем»
Игра закончилась со счетом 3:1
Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка"
Изменить размер текста:
«Уралочка» вырвала победу у красноярского «Енисея» в матче восьмого тура российской «Суперлиги Париматч». Игра состоялась 8 декабря на площадке соперников. По итогу четырех сетов екатеринбурженки продлили свою победную серию. Счет 3:1.
- Это седьмая победа нашей команды в чемпионате в восьми играх. Наш клуб продолжает лидировать. У «Уралочки» – 22 очка, - сообщили в пресс-службе команды.
Следующая игра с командой «Минчанка» 13 декабря в Минск. Ближайшая домашняя игра состоится в Екатеринбурге 19 декабря против болгарского клуба «Марица».
ИСТОЧНИК KP.RU