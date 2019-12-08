«Уралочка» продлила победную серию в матче с «Енисеем»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-08T16:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

«Уралочка» вырвала победу у красноярского «Енисея» в матче восьмого тура российской «Суперлиги Париматч». Игра состоялась 8 декабря на площадке соперников. По итогу четырех сетов екатеринбурженки продлили свою победную серию. Счет 3:1.

- Это седьмая победа нашей команды в чемпионате в восьми играх. Наш клуб продолжает лидировать. У «Уралочки» – 22 очка, - сообщили в пресс-службе команды.

Следующая игра с командой «Минчанка» 13 декабря в Минск. Ближайшая домашняя игра состоится в Екатеринбурге 19 декабря против болгарского клуба «Марица».

ИСТОЧНИК KP.RU