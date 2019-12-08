«Только посоха не хватает»: Орангутан Захар примерил костюм Деда Мороза

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-08T14:59:36+03:00

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Животные из Екатеринбургского зоопарка уже во всю готовятся к встрече Нового года. Кто-то чистит шубку, чтобы предстать во всей красе на корпоративе, а вот орангутан Захар нашел себе новый костюм. Самец решил встретить 31 декабря в образе Деда Мороза, даже бороду смастерил из бумаги.

- Нарезанная шредером бумага - отличный вариант обогащения среды. В неё можно спрятать много интересного. Главное в начале убедиться, что животное достаточно сообразительнее, чтобы не есть бумагу, - шутят в Екатеринбургском зоопарке.

Новый образ Захара показали зоопарк показал на своей официальной странице в Instagram. Пользователям наряд явно пришелся по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU