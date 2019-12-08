«Это не подвал, а детская поликлиника»: жителей Серова возмутил ремонт в местной больнице

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-08T11:27:32+03:00

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Зашарпанные стены, черные грязные коридоры и облупившаяся краска – это не тюремная камера, а детская поликлиника в уральском городе Серове. Местные жители пожаловались на ужасный ремонт в социальной сети «Вконтакте».

Фото: группа «Это Серов, Детка!» в соцсети «Вконтакте»

- Это не подвал - это Детская поликлиника, - пишут свердловчане в группе «Это Серов, Детка!».

Пользователи уже шутят, что остается надеяться на Деда Мороза, которого можно попросить в Новый год привести поликлинику в порядок.

Фото: группа «Это Серов, Детка!» в соцсети «Вконтакте»

Это не первый раз, когда свердловчане жаловались на плохие условия в поликлиниках. Накануне Центральную городскую больницу Богдановича обвинили в антисанитарии. Сотрудники пожаловались на то, что для больных используются те же простыни – одноразовые, которые до этого лежали в моргах. Их, вместо утилизации, перестирывают и используют повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU