Россиянин одолел украинского бойца на турнире боксера Роя Джонса в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-08T08:16:12+03:00

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Еще одно крупное спортивное событие прошло накануне в Екатеринбурге. На площадке «Академии единоборств РМК» состоялся турнир боксера Роя Джонса. Боем вечера стала встреча между россиянином Алексеем Егоровым и украинцем Сергеем Радченко.

Егоров уверенно владел преимуществом и победил на всех карточках судей со счетом 100-89. В первом раунде Егоров отправил соперника в нокдаун.

Помимо этого, на ринге встретились уральский боксер Мухаммад Шехов с никарагуанцем Ароном Хуаресом. В 10-раундовом поединке на кону стоял вакантный титул WBA Asia в дивизионе 55,2 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU