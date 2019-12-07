2019-12-07T15:57:01+03:00
Общество

Уральские волонтеры ищут родственников пенсионерки, которая оказалась в больнице без памяти

91-летняя Галия Халилулина попала в медучреждение 6 декабря
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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Уральские волонтеры объявили поиски родственников или знакомых пенсионерки. 91-летняя Галия Халилулина сейчас в больнице Екатеринбурга. Женщина попала в медицинское учреждение 6 декабря. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». У Галии потеря памяти.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: седые

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

Была одета в коричневое пальто, серый кардиган, цветастое платье, серые тканевые полусапожки, зеленый платок. С собой у женщины синяя сумка.

Если вы узнали пенсионерку по фото и знаете, где она живет или ее родственников, свяжитесь с волонтерами. Номер телефона: Светлана 8(963) 440-51-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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