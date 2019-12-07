Уральские волонтеры ищут родственников пенсионерки, которая оказалась в больнице без памяти
Уральские волонтеры объявили поиски родственников или знакомых пенсионерки. 91-летняя Галия Халилулина сейчас в больнице Екатеринбурга. Женщина попала в медицинское учреждение 6 декабря. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». У Галии потеря памяти.
Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: серо-зелёные
Волосы: седые
Фото: "Лиза Алерт"
Была одета в коричневое пальто, серый кардиган, цветастое платье, серые тканевые полусапожки, зеленый платок. С собой у женщины синяя сумка.
Если вы узнали пенсионерку по фото и знаете, где она живет или ее родственников, свяжитесь с волонтерами. Номер телефона: Светлана 8(963) 440-51-05.
ИСТОЧНИК KP.RU