Сто уральских полицейских и служебные собаки вернулись из полугодовалой командировки на Северном Кавказе
Уральские полицейские вернулись из длительной командировки на Северном Кавказе. Сто бойцов свободного отряда полиции Свердловской области полгода служили в другом регионе. Накануне сотрудников МВД встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
- Личный состав вернулся без потерь, выполнив поставленные боевые задачи в полном объеме, - сообщил Горелых.
На перроне бойцов встретил заместитель начальника управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов, а также родные и близкие. Также из командировки вернулись три служебные собаки Азарт, Дея и Зевс.
Полковник Горелых добавил, что скоро сотрудники МВД отправились в небольшой отпуск. После этого они вновь вернуться на службу.
ИСТОЧНИК KP.RU