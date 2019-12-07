Сто уральских полицейских и служебные собаки вернулись из полугодовалой командировки на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-07T15:31:02+03:00

Скоро сотрудники МВД вновь приступят к своим обязанностям уже на родине

Изменить размер текста: A A

Уральские полицейские вернулись из длительной командировки на Северном Кавказе. Сто бойцов свободного отряда полиции Свердловской области полгода служили в другом регионе. Накануне сотрудников МВД встретили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Об этом рассказал глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

- Личный состав вернулся без потерь, выполнив поставленные боевые задачи в полном объеме, - сообщил Горелых.

На перроне бойцов встретил заместитель начальника управления генерал-майор юстиции Владимир Миронов, а также родные и близкие. Также из командировки вернулись три служебные собаки Азарт, Дея и Зевс.

Полковник Горелых добавил, что скоро сотрудники МВД отправились в небольшой отпуск. После этого они вновь вернуться на службу.

ИСТОЧНИК KP.RU