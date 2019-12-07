2019-12-07T13:34:29+03:00
Общество

Несколько тысяч человек прошлись крестным ходом в честь Дня памяти святой Екатерины

Православные направились к часовне имени великомученицы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Екатеринбургская епархияФото: Екатеринбургская епархия
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Сегодня в Екатеринбурге прошел крестный ход. Тысячи православных вышли почтить память святой Екатерины, небесной покровительницы города. Люди направились к часовни имени великомученицы, которая стоит на том месте, где в 1723 году, в год основания города, 7 декабря по новому стилю была заложена первая церковь во имя святой великомученицы Екатерины. Поздней на том месте был основан Екатерининский собор, просуществовавший до 1930 года.

Фото: Екатеринбургская епархия

Фото: Екатеринбургская епархия

Молитвенное шествие предварила Божественная литургия, которую возглавили 12 архипастырей: митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Кроме того, к празднику епархия приготовила специальные буклеты, где рассказывалось о святой Екатерине.

- Во главе крестного хода по проносят икону великомученицы Екатерины - покровительницы города - список с Синайского образа с частицами ее мощей., - рассказали в Екатеринбургской епархии. - В молитвенном шествии принимает участие несколько тысяч человек. Крестоходцы с хоругвиями и иконами проходят по улицам Екатеринбурга до площади Труда, где находится часовня великомученицы Екатерины, возведенная на месте алтаря бывшего Екатерининского горного собора.

У часовни глава Екатеринбургской митрополии возглавил молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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