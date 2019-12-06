В Екатеринбурге 12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-06T19:16:14+03:00

«Орден святой Екатерины» выполнен из серебра с позолотой и вставками из граната Фото: департамент информационной политики

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В Екатеринбурге сегодня12 героев получили «Орден Святой Екатерины» и 200 тысяч рублей. Нагрудные знаки уральцам вручал Евгений Куйвашев.

- Почетная награда присуждается социально активным уральцам, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, а также тем, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации, - рассказали в департаменте информационной политики.

В этом году тех, кто получит награды выбирали специальной рабочей группой, организованной при Фонде святой Екатерины. В нее входят учредители фонда, представители духовенства и общественности. Кандидатуры на награждение представили в управлении здравоохранения, министерстве социальной политики, отделе социального служения Екатеринбургской епархии и в МЧС.

Добавим, «Орден святой Екатерины» выполнен из серебра с позолотой и вставками из граната. Все награжденные получили удостоверение на право ношения ордена.

ИСТОЧНИК KP.RU