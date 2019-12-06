2019-12-06T17:34:14+03:00
Общество

Автомобили разворачивают: в Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара

Сотрудники ГИБДД не пускают машины на улицу Радищева
Алина СУРИНА
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Инспекторы ГИБДД разворачивают автомобилиИнспекторы ГИБДД разворачивают автомобилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перекрыли улицу из-за пожара. Сотрудники ГИБДД не пускают машины на улицу Радищева. Там сейчас горит трехэтажное здание, в котором находились офисы и склады. Движение регулируют, чтобы не было заторов. Они сейчас по данным Яндекс.Пробки составляют 8 баллов.

- На Радищева пожар и для того чтобы не было заторов, транспорт перегоняют. Задействованы четыре экипажа, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сейчас автомобилисты стоят в пробках на Посадской перед Гурзуфской, на Гурзуфской перед Посадской и на Радищева перед Московской.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU

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