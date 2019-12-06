СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-06T17:13:57+03:00

Огонь полыхал из кабинета на последнем этаже

Изменить размер текста: A A

В центре Екатеринбурга загорелась школа №17. Огонь полыхал из кабинета на четвертом этаже. По словам МЧС, в одном из кабинетов загорелась мебель.

- В 18:26 поступило сообщение о пожаре средней общеобразовательной школе №17 по адресу улица Белинского, 123. В 18:50 пожарные локализовали огонь на площади 20 квадратных метров. Производится проливка горящих конструкций. На месте пожара работают 73 человека личного состава, 19 единиц пожарно-спасательной техники, - рассказали в МЧС свердловской области.

Пожар в школе №17 на Белинского, 123.Видео: Семён, группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

Из помещения эвакуированы 10 сотрудников школы. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU