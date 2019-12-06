2019-12-06T15:07:08+03:00
Происшествия

Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет

До этого она находилась под домашним арестом
Мария Трапезникова
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Обе девушки получили очень тяжелые травмы. Фото: соцсетиОбе девушки получили очень тяжелые травмы. Фото: соцсети
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В Белоярском районном суде решается судьба жены экс-полицейского, 34-летней Марины Мартемьяновой, которая ночью 6 апреля на своей иномарке дважды переехала двух девушек-подростков 17-ти лет. В момент совершения преступления она была пьяна.

У одной из пострадавших девушек диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму, у второй – ЧМЗ и компрессионный перелом позвоночника. С места аварии их срочно госпитализировали в реанимацию Белоярской ЦРБ, позже направив в ДГКБ №9. Для одной из пострадавших искали доноров крови, но операция не понадобилась.

Напомним, на нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Женщина почти два месяца находилась под стражей, летом ее отправили под домашний арест.

- Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить Мартемьяновой наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого он потребовал в полном объеме возместить девушкам и их родственникам все затраты на лекарства, а также выплатить компенсацию морального время.

Судебные прения продолжатся 11 декабря, в них выступят представители потерпевших.

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Жену экс-полицейского, которая сбила в Белоярском двух девушек, оставили за решеткой. В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по мере пресечения 34-летней Марины Мартемьяновой. Адвокаты просили суд выпустить Марину Мартемьянову под домашний арест (Подробности).

«Помогите победить несправедливость»: в Екатеринбурге ищут доноров для девочки, которую переехала пьяная женщина. У 17-летней Ксюши раздроблен таз и проломлен череп (Подробнее).

«В поселке готовы ее на кол посадить»: В Белоярском пьяная женщина дважды переехала 17-летних девушек. Одна из девушек получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторая - перелом позвоночника (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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