Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-06T15:07:08+03:00

До этого она находилась под домашним арестом

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В Белоярском районном суде решается судьба жены экс-полицейского, 34-летней Марины Мартемьяновой, которая ночью 6 апреля на своей иномарке дважды переехала двух девушек-подростков 17-ти лет. В момент совершения преступления она была пьяна.

У одной из пострадавших девушек диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму, у второй – ЧМЗ и компрессионный перелом позвоночника. С места аварии их срочно госпитализировали в реанимацию Белоярской ЦРБ, позже направив в ДГКБ №9. Для одной из пострадавших искали доноров крови, но операция не понадобилась.

Напомним, на нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление». Женщина почти два месяца находилась под стражей, летом ее отправили под домашний арест.

- Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить Мартемьяновой наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Помимо этого он потребовал в полном объеме возместить девушкам и их родственникам все затраты на лекарства, а также выплатить компенсацию морального время.

Судебные прения продолжатся 11 декабря, в них выступят представители потерпевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU