Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-06T14:48:03+03:00

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Сегодня тысячи екатеринбуржцев тестировали Единый портал госуслуг и записывали своих детей в первый классы. Родители будущих школьников подали 3,7 тысячи заявлений только за первый час работы «Народного тестирования».

- Цель этого тестирования – проверить работу новой портальной формы и ее взаимодействия с ведомственной информационной системой Департамента образования Екатеринбурга при нагрузке на электронную инфраструктуру, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

За первые 30 минут работы портал госуслуг принял 1 539 заявлений на обработку и продолжал их принимать в штатном режиме, не ломаясь и не «глюча».

Сейчас специалисты анализируют работу новой формы и обращения граждан о работе сайта в рамках теста. Все заявления, поданные в рамках теста, будут аннулированы, а созданные черновики – удалены.

Обратную связь по оптимизации портальной формы услуги и ошибки, выявленные во время тестирования при заполнении заявления, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до 10 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU