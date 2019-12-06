Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-06T14:34:22+03:00

Демидовская ёлка традиционно проходит в музее в канун Нового года. Фото: официальное сообщество Невьянского музея Вконтакте

В программе празднования сказочное представление, подарки от Деда Мороза, катания с горки и фото-сани

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Невьянский государственный историко-архитектурный музей с 17 декабря по 5 января (10.30, 12.30, 14.30, 16.30) приглашает всех на традиционную новогоднюю Демидовскую ёлку! Вас ждет яркое и незабываемое представление «Самоцветный новый год» - новогоднее путешествие по сказам П. П. Бажова.

Герои сказов Бажова: Данила-мастер, Бабка Синюшка, Хозяйка Медной горы загадают вам загадки, расскажут о чудесах Уральских гор. Хозяин Невьянских заводов Акинфий Демидов раскроет тайны своих владений…

Уникальная атмосфера старинного здания Невьянского музея – бывшей заводской электростанции - погрузит вас в чудесный мир истории и легенд, чудес и приключений.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка вручат сладкие подарки – печатные пряники с изображениями наклонной башни Демидовых, созданных специально для этого праздника!

По окончании спектакля все желающие смогут погулять по территории музея, увидеть нарядную елку, прокатиться с горки и сделать уникальные селфи на фоне наклонной башни, сев в замечательные фото-сани!

Телефоны для бронирования и справок: 8 (34356) 4-45-09, 8 (906) 81-16-764.

ИСТОЧНИК KP.RU