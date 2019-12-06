2019-12-06T14:34:22+03:00
Звезды

Невьянский государственный историко-архитектурный музей ждет гостей на Демидовскую ёлку

В программе празднования сказочное представление, подарки от Деда Мороза, катания с горки и фото-сани
Поделиться:
Демидовская ёлка традиционно проходит в музее в канун Нового года. Фото: официальное сообщество Невьянского музея ВконтактеДемидовская ёлка традиционно проходит в музее в канун Нового года. Фото: официальное сообщество Невьянского музея Вконтакте
Изменить размер текста:

Невьянский государственный историко-архитектурный музей с 17 декабря по 5 января (10.30, 12.30, 14.30, 16.30) приглашает всех на традиционную новогоднюю Демидовскую ёлку! Вас ждет яркое и незабываемое представление «Самоцветный новый год» - новогоднее путешествие по сказам П. П. Бажова.

Герои сказов Бажова: Данила-мастер, Бабка Синюшка, Хозяйка Медной горы загадают вам загадки, расскажут о чудесах Уральских гор. Хозяин Невьянских заводов Акинфий Демидов раскроет тайны своих владений…

Уникальная атмосфера старинного здания Невьянского музея – бывшей заводской электростанции - погрузит вас в чудесный мир истории и легенд, чудес и приключений.

В завершение праздника Дед Мороз и Снегурочка вручат сладкие подарки – печатные пряники с изображениями наклонной башни Демидовых, созданных специально для этого праздника!

По окончании спектакля все желающие смогут погулять по территории музея, увидеть нарядную елку, прокатиться с горки и сделать уникальные селфи на фоне наклонной башни, сев в замечательные фото-сани!

Телефоны для бронирования и справок: 8 (34356) 4-45-09, 8 (906) 81-16-764.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ
Жену экс-полицейского, переехавшую двух подростков, хотят отправить в тюрьму на девять лет
Екатеринбуржцы «записали» в школу четыре тысячи детей
В Екатеринбурге назначили нового директора ЦПКиО
Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы
Мигранта, напавшего на свердловской трассе на перевозчика денег, отправили в тюрьму на 10 лет
На Сортировке строители на две недели закрывают улицу
«Да его не узнать!»: Как изменился актер из сериала «Интерны»
История из первых уст: на главную елку Екатеринбурга приедут исследователи Южного полюса
На Эльмаше ради новой трамвайной линии на три недели закроют улицу
Уральца, который устроил смертельное ДТП, отправили на пять лет в колонию-поселение
Поставят больше камер: свердловская ГИБДД к 2030 году хочет снизить смертность до нуля
Обвиняемому в смертельном ДТП на Малышева продлили арест до 12 февраля
Коммунальщики избавили Екатеринбург от 22 тысяч тонн снега
Свердловские лесники перед Новым годом охраняют ели и сосны еще бдительней
Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят к 2021 году
Свердловские следователи заинтересовались бродячим собаками, которые нападают на жителей Североуральска
На Урале появится новый ледовый дворец для хоккеистов и фигуристов
Красивый, но опасный: кольцовские таможенники забрали у пассажира кастет с головой орла
На Ботанике второй раз за неделю школу закрыли на карантин
Уральские предприятия наказали за слишком грязные стоки
Нашли тайную дверь в кладовую: уралец спрятался от приставов за банками с заготовками
Как в замке у Красной королевы: под Екатеринбургом за 40 миллионов продают элитную усадьбу с кровавым интерьером
Огонь полыхал на площади в 500 «квадратов»: под Екатеринбургом сгорел склад с покрышками
В Екатеринбурге у ректора скандального ВУЗа арестовали счета на 127 миллионов
Проиграл по буллитам: «Автомобилист» уступил команде из Сочи
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности