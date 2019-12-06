Заместителя прокурора Свердловской области отстранили от службы

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-06T14:07:27+03:00

А минувшим вечером в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски

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Заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова отстранили от исполнения служебных обязанностей. Это произошло после того, как накануне вечером в личной квартире и рабочем кабинете Чуличкова прошли обыски.

- Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой было принято решение об организации служебной проверки в отношении Чуличкова. Он был отстранен от службы, - сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, что прошедшие обыски были связаны с нашумевшим уголовным делом о получении взятки первым замначальника свердловского управления СКР Михаилом Бусылко. Сумма составила порядка 1,8 миллионов рублей. Деньги передал адвокат и экс-глава следственного отдела СУ СКР по Верхней Пышме Владислав Вострецов.

Предположительно, деньги предназначались для возобновления уголовного дела о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина». Постановление было подписано Чуличковым.

ИСТОЧНИК KP.RU